Россиянам назвали сроки хранения старых документов

Преподаватель факультета права НИУ ВШЭ Константин Киктенко в беседе с агентством «Прайм» назвал россиянам сроки хранения старых документов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам Киктенко, паспорт, свидетельства о рождении, смерти, браке, ИНН, карточки медицинского и пенсионного страхования нужно «хранить вечно». Это же касается и документов на недвижимость, несмотря на то, что все данные в электронном виде есть в ЕГРН.

Кроме того, необходимо хранить справки из банка после закрытия ипотеки или другого займа. Невзирая на трехлетний срок исковой давности, вопросы могут возникнуть и через большее количество лет, заявил юрист.

Квитанции об оплате услуг ЖКХ следует хранить три года, чеки на товары — две недели, в течение которых возможен возврат. Договоры на покупку электроники стоит хранить минимум три года или до конца срока действия гарантии.