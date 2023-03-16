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29 минут назад

Россиянам назвали сроки хранения старых документов

Lenta.ru

Преподаватель факультета права НИУ ВШЭ Константин Киктенко в беседе с агентством «Прайм» назвал россиянам сроки хранения старых документов.

Россиянам назвали сроки хранения старых документов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Киктенко, паспорт, свидетельства о рождении, смерти, браке, ИНН, карточки медицинского и пенсионного страхования нужно «хранить вечно». Это же касается и документов на недвижимость, несмотря на то, что все данные в электронном виде есть в ЕГРН.

Кроме того, необходимо хранить справки из банка после закрытия ипотеки или другого займа. Невзирая на трехлетний срок исковой давности, вопросы могут возникнуть и через большее количество лет, заявил юрист.

Квитанции об оплате услуг ЖКХ следует хранить три года, чеки на товары — две недели, в течение которых возможен возврат. Договоры на покупку электроники стоит хранить минимум три года или до конца срока действия гарантии.

Ранее россиянам рассказали о способах мошенничества с жильем — обманщики в сфере недвижимости стали использовать в качестве методов в том числе поддельные QR-коды и фейковые объявления на сервисах поиска жилья.

Общество,ВШЭ,
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