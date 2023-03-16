"Земля леопарда" анонсировала забег Leo.Run с призом в 300 тыс. рублей

Национальный парк "Земля леопарда" объявила в своем Telegram-канале о возвращении проводимого е трейлового полумарафона Leo.Run этим летом. Он пройдет 10 июня.

Фото: ФГБУ «Дальнеовсточный леопард» ФГБУ «Дальнеовсточный леопард»

Маршрут спортивного мероприятия в Приморье будет проходить недалеко от села Барабаш – по знаменитой своей живописностью "Семиверстке". Отмечается, что проходит он по действующей минерализованной полосе, в зоне хозяйственного назначения, а значит покой дальневосточных леопардов потревожен не будет. Спортсмены могут выбирать дистанцию 3, 5, 10 и 21 км.

Главный приз - 300 000 рублей и подарки от партнеров. Организаторами является беговой клуб RunDnsRun и ФГБУ "Земля леопарда" при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ и спонсора. Регистрация для участия в забеге Leo.Run открыта на сайте leorun.ru. Количество мест ограничено.