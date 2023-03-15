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54 минуты назад

В Минпросвещения высказались об отмене ЕГЭ

Елена Прошина

Нельзя принимать решение об отмене Единого государственного экзамена без широкого экспертного обсуждения и учета мнений родителей и самих учеников. Таким образом данную вопрос прокомментировали в Минпросвещении России, передает «РИА Новости».

В Минпросвещения высказались об отмене ЕГЭ
Фото: ТАССТАСС

«Любые изменения в действующий механизм не могут проходить без широкого экспертного обсуждения, более того, важно слышать и понимать мнение учащихся и их родителей», — сказали в ведомстве.

В Минпросвещении отметили, что ЕГЭ с каждым годом совершенствуется и его процедуры уже давно далеки от первоначального варианта.

Мишустин ответил на вопрос о возможной отмене ЕГЭ

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин призвал взвешенно отнестись к вопросу об отмене экзамена в РФ. По его словам, данное решение имеет не только плюсы, но и минусы.

Общество,Михаил Мишустин,
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