В Минпросвещения высказались об отмене ЕГЭ

Нельзя принимать решение об отмене Единого государственного экзамена без широкого экспертного обсуждения и учета мнений родителей и самих учеников. Таким образом данную вопрос прокомментировали в Минпросвещении России, передает «РИА Новости».

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«Любые изменения в действующий механизм не могут проходить без широкого экспертного обсуждения, более того, важно слышать и понимать мнение учащихся и их родителей», — сказали в ведомстве.

В Минпросвещении отметили, что ЕГЭ с каждым годом совершенствуется и его процедуры уже давно далеки от первоначального варианта.