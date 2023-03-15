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1 час назад

Отработавший год надзирателем в колонии Гоблин раскритиковал систему ФСИН

News.ru

Тюрьма не перевоспитывает, а лишь наказывает и пугает людей, заявил блогер Гоблин (Дмитрий Пучков), рассказавший в интервью YouTube-каналу «Макарена» про год работы в колонии строгого режима надзирателем. Он заявил, что не считает российскую систему ФСИН полезной для раскаяния оступившихся людей.

Отработавший год надзирателем в колонии Гоблин раскритиковал систему ФСИН
Фото: ТАССТАСС

Эти учреждения называются пенитенциарные от [латинского] слова «раскаяние». Предполагается, что ты там раскаиваться будешь. Но это не так. Большинство просто боится. Вот, например, ты три года отсидел и там не очень. Это напрасно потраченное время, ничему умному, чего в жизни тебе пригодится — нет. На каких-то фитилях из ваты из матраса чифир кипятить — на кой хрен тебе это надо, если у тебя есть нормальный чайник? — объясняет Пучков.

Пусков заявил, что за время службы в системе ФСИН ему никогда не было страшно в отличии от священников, которые иногда приходили к ним и устраивали истерики.

Священник приходит в тюрьму, начинает метаться, кричать, — у вас тут сплошной сатанизм, я тут находиться не могу, ничего освящать не буду, и убегает. Ну всем смешно. Мы тут работаем. Че ты беснуешься-то? Это тоже люди, между прочим. Со всякими своими прибабахами, тараканами, — говорит блогер.

Пучков пояснил, что для того, чтобы опасный заключенный на тебя напал, нужно «нарушать правила: выпускать его куда-то, неправильно вести».

Ранее стало известно, что Дмитрий Пучков вошел в число победителей первого грантового конкурса 2023 года от Президентского фонда культурных инициатив. Блогеру выделили более 19,2 млн рублей на программу «Вечерний излучатель», которая будет защищать отечественные культурные ценности.

Общество,Дмитрий Пучков,ФСИН,
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