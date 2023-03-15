Отработавший год надзирателем в колонии Гоблин раскритиковал систему ФСИН

Эти учреждения называются пенитенциарные от [латинского] слова «раскаяние». Предполагается, что ты там раскаиваться будешь. Но это не так. Большинство просто боится. Вот, например, ты три года отсидел и там не очень. Это напрасно потраченное время, ничему умному, чего в жизни тебе пригодится — нет. На каких-то фитилях из ваты из матраса чифир кипятить — на кой хрен тебе это надо, если у тебя есть нормальный чайник? — объясняет Пучков.