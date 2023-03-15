Жителей центральной России предупредили о возвращении зимы

«За счет того, что воздушные массы из Атлантики поступают на Урал, температура очень высокая. На 4-6 градусов в Екатеринбурге завтра, послезавтра выше нормы. Это апрельская погода. Завтра — послезавтра 4-6 градусов максимальные температуры после полуденные. Но все-таки в воскресенье начнется изменение погоды. Дело в том, что по Восточной периферии антициклона воздушные массы уже будут поступать не с Атлантики, а наоборот, из приполярных регионов. Они сначала будут поступать на север Якутии, север Красноярского края. Затем, уже в субботу они распространятся далее на восток. А в воскресенье — резкое понижение температуры. Потому что воздушные массы придут из Восточно-Сибирского моря. Уже в воскресенье -5, -8 дневные температуры, а ночные еще ниже. По расчетам на воскресенье — понедельник -10, -15 градусов. По сравнению с сегодняшним днем температура понизится примерно на 10 градусов», — сказал Роман Вильфанд.