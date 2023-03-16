Умер концертмейстер Большого театра Владимир Пушечников, сообщается на сайте академии имени Гнесиных.

78-летний Пушечников умер после продолжительной болезни.

Концертмейстер родился 1 октября 1945 года. Он принадлежал к династии музыкантов: его отец Иван Пушечников был композитором, в 1966 году он создал духовой отдел в академии имени Гнесиных.

Ранее сообщалось, что южноафриканская джазовая певица Глория Босман скончалась после кратковременной болезни. Об этом сообщает Washington Post.

Как рассказали близкие, Босман скончалась дома, в кругу семьи.

Правящая партия ЮАР Африканский национальный конгресс также почтила память звезды, отметив, что местная музыка обеднеет без нее.