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24 минуты назад

Фонд поддержки семей участников СВО откроет отделения во всех регионах России

Елена Прошина

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Фонд по поддержке семей погибших участников спецоперации и ветеранов откроет свои отделения во всех регионах страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Мишустин рассказал, как будет работать Фонд поддержки семей участников СВО
Фото: ТАССТАСС

Мишустин также отметил, что создание Фонда «идёт полным ходом».

«Мы его сразу же на контроль поставили. Во всех регионах страны будут открыты его отделения», – рассказал он.

По словам премьер-министра главная задача Фонда – предоставлять специализированную помощь семьям участников СВО и ветеранам.

«Люди пришли с очень непростой ситуацией, с которой могли столкнуться, это очень много жизненных ситуаций. И вот Фонд будет помогать», – добавил политик.

Ранее Мишустин анонсировал новые льготы для участников СВО.

Общество,Михаил Мишустин,
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