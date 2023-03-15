Мишустин рассказал, как будет работать Фонд поддержки семей участников СВО

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Фонд по поддержке семей погибших участников спецоперации и ветеранов откроет свои отделения во всех регионах страны. Об этом сообщает РИА «Новости».
Мишустин также отметил, что создание Фонда «идёт полным ходом».
«Мы его сразу же на контроль поставили. Во всех регионах страны будут открыты его отделения», – рассказал он.
По словам премьер-министра главная задача Фонда – предоставлять специализированную помощь семьям участников СВО и ветеранам.
«Люди пришли с очень непростой ситуацией, с которой могли столкнуться, это очень много жизненных ситуаций. И вот Фонд будет помогать», – добавил политик.
Ранее Мишустин анонсировал новые льготы для участников СВО.