В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
27 минут назад

Стали известны гонорары российских актеров

Елена Прошина

Промоутер Алина Краснова и продюсер Евгений Морозов рассказали о том, сколько зарабатывают российские кинозвёзды. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Стали известны гонорары российских актеров
Фото: ТАССТАСС

Самый высокий прайс за один съёмочный день уже долгое время удерживает Олег Меньшиков. Как отмечают эксперты, за одну 12-часовую смену актёр получает 7,5 миллионов рублей. Отмечается, что сейчас актёр редко берёт крупные роли и снимается не часто – но даже один день съёмок приносит Меньшикову денежный эквивалент новой квартиры в Москве.

А вот Дмитрий Нагиев и Сергей Бурунов, напротив, снимаются много. За один съёмочный день актёры просят 1,5 миллиона и 1,2 миллиона рублей соответственно. Не стоит недооценивать и доходы от рекламных контрактов – по словам Морозова, Нагиев заработал более 1,5 миллиардов рублей на одной только рекламе банка.

Краснова и Морозов также рассказали о прайсе Елизаветы Боярской (1,5 миллиона рублей) и её отца Михаила Боярского (1 миллион рублей), Данилы Козловского (больше миллиона рублей за смену), Алексея Серебрякова (700 тысяч рублей), Ларисы Удовиченко (500 тысяч рублей), Никиты Ефремова (400 тысяч рублей), Павла Прилучного и Деревянко (от 300 до 500 тысяч), Веры Сотниковой (300 тысяч рублей), Татьяны Кравченко (100 тысяч), а также Сергея Безрукова, Александра Петрова, Константина Хабенского и Екатерины Климовой (от 1,2 до 1,5 миллиона рублей в сутки). Кроме того, Виктория Исакова, Кристина Асмус и Светлана Ходченкова зарабатывают по одному миллиону рублей за съёмочный день каждая.

Ранее стали известны гонорары спортсменов за бои на UFC Fight Night 221.

Общество,ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ,Вера Сотникова,Никита Ефремов,Сергей Бурунов,Евгений Морозов,Алексей Серебряков,Лариса Удовиченко,Татьяна Кравченко,Кристина Асмус,Виктория Исакова,Михаил Боярский,Светлана Ходченкова,Екатерина Климова,Олег Меньшиков,Дмитрий Нагиев,Елизавета Боярская,Данила Козловский,Константин Хабенский,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий