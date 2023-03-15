Стали известны гонорары российских актеров

Промоутер Алина Краснова и продюсер Евгений Морозов рассказали о том, сколько зарабатывают российские кинозвёзды. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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Самый высокий прайс за один съёмочный день уже долгое время удерживает Олег Меньшиков. Как отмечают эксперты, за одну 12-часовую смену актёр получает 7,5 миллионов рублей. Отмечается, что сейчас актёр редко берёт крупные роли и снимается не часто – но даже один день съёмок приносит Меньшикову денежный эквивалент новой квартиры в Москве.

А вот Дмитрий Нагиев и Сергей Бурунов, напротив, снимаются много. За один съёмочный день актёры просят 1,5 миллиона и 1,2 миллиона рублей соответственно. Не стоит недооценивать и доходы от рекламных контрактов – по словам Морозова, Нагиев заработал более 1,5 миллиардов рублей на одной только рекламе банка.