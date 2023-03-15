Стали известны гонорары российских актеров

Промоутер Алина Краснова и продюсер Евгений Морозов рассказали о том, сколько зарабатывают российские кинозвёзды. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Самый высокий прайс за один съёмочный день уже долгое время удерживает Олег Меньшиков. Как отмечают эксперты, за одну 12-часовую смену актёр получает 7,5 миллионов рублей. Отмечается, что сейчас актёр редко берёт крупные роли и снимается не часто – но даже один день съёмок приносит Меньшикову денежный эквивалент новой квартиры в Москве.
А вот Дмитрий Нагиев и Сергей Бурунов, напротив, снимаются много. За один съёмочный день актёры просят 1,5 миллиона и 1,2 миллиона рублей соответственно. Не стоит недооценивать и доходы от рекламных контрактов – по словам Морозова, Нагиев заработал более 1,5 миллиардов рублей на одной только рекламе банка.
Краснова и Морозов также рассказали о прайсе Елизаветы Боярской (1,5 миллиона рублей) и её отца Михаила Боярского (1 миллион рублей), Данилы Козловского (больше миллиона рублей за смену), Алексея Серебрякова (700 тысяч рублей), Ларисы Удовиченко (500 тысяч рублей), Никиты Ефремова (400 тысяч рублей), Павла Прилучного и Деревянко (от 300 до 500 тысяч), Веры Сотниковой (300 тысяч рублей), Татьяны Кравченко (100 тысяч), а также Сергея Безрукова, Александра Петрова, Константина Хабенского и Екатерины Климовой (от 1,2 до 1,5 миллиона рублей в сутки). Кроме того, Виктория Исакова, Кристина Асмус и Светлана Ходченкова зарабатывают по одному миллиону рублей за съёмочный день каждая.
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