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38 минут назад

В Удмуртии отменили выступление Алексея Кортнева

Газета.Ru

Певцу Алексею Кортневу запретили выступать на проекте «Учучуду Music Weekend» в Удмуртии. Об этом сообщил организатор мероприятия Александр Смакотин в беседе с РБК.

В Удмуртии отменили выступление Алексея Кортнева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Выступление Кортнева должно было состояться 9 апреля в музее Чайковского в городе Воткинске. Однако, по словам организатора, ему позвонила директор музея и запретила мероприятие с певцом.

«(Директор музея) сказала, что ее вызвали компетентные органы и сообщили, что Алексей Кортнев «иноагент» и мероприятия с его участием не должны проходить на площадке дома-музея», — заявил Смакотин.

Организатор отметил, он старался объяснить, что Кортнев не является иностранным агентом. Также мужчина добавил, что у них договоренность с артистом о проведении мероприятия. Но ничего не сработало. Организаторам отказали в одностороннем порядке.

Кортнев объяснился после жалобы полицейского на неприличный жест

На данный момент Кортнев не прокомментировал отмену выступления.

Ранее сообщалось, что Кортнева задержала полиция в Новосибирске.

Общество,Алексей Кортнев,
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