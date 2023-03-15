В Удмуртии отменили выступление Алексея Кортнева

Певцу Алексею Кортневу запретили выступать на проекте «Учучуду Music Weekend» в Удмуртии. Об этом сообщил организатор мероприятия Александр Смакотин в беседе с РБК.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Выступление Кортнева должно было состояться 9 апреля в музее Чайковского в городе Воткинске. Однако, по словам организатора, ему позвонила директор музея и запретила мероприятие с певцом.

«(Директор музея) сказала, что ее вызвали компетентные органы и сообщили, что Алексей Кортнев «иноагент» и мероприятия с его участием не должны проходить на площадке дома-музея», — заявил Смакотин.

Организатор отметил, он старался объяснить, что Кортнев не является иностранным агентом. Также мужчина добавил, что у них договоренность с артистом о проведении мероприятия. Но ничего не сработало. Организаторам отказали в одностороннем порядке.

На данный момент Кортнев не прокомментировал отмену выступления.