Дятлы начали выстукивать «весенние серенады» в подмосковных лесах

Живущие в подмосковных лесах дятлы начали выстукивать «весенние трели» - так они привлекают партнеров, сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства области.
«В Подмосковье живут девять видов дятлов: большой пестрый, белоспинный, желна, седой, зеленый, трехпалый, средний, малый пестрый и вертишейка. Они уже начали активно выстукивать свою трель в надежде найти партнера и обрести семейное счастье. <…> Подходящее место для своей серенады дятел долго и придирчиво выбирает - ведь оно должно резонировать лучше других. Больше всего дятлам нравится осина. Может приглянуться им ель, береза и липа», - сказали в пресс-службе.
Там пояснили, что, когда партнеры будут найдены, дятлы начнут гнездиться. Жилища они строят в дуплах деревьев с мягкой, но не гнилой древесиной.