Дятлы начали выстукивать «весенние серенады» в подмосковных лесах

«В Подмосковье живут девять видов дятлов: большой пестрый, белоспинный, желна, седой, зеленый, трехпалый, средний, малый пестрый и вертишейка. Они уже начали активно выстукивать свою трель в надежде найти партнера и обрести семейное счастье. <…> Подходящее место для своей серенады дятел долго и придирчиво выбирает - ведь оно должно резонировать лучше других. Больше всего дятлам нравится осина. Может приглянуться им ель, береза и липа», - сказали в пресс-службе.