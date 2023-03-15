В РФ упростят получение ВНЖ для иностранных IT-специалистов

В России решили упростить процедуру трудоустройства и получения вида на жительство (ВНЖ) в РФ для иностранных специалистов в сфере информационных технологий. С таким заявлением выступила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает РИА Новости.

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Отмечается, что у таких граждан есть возможность без оформления разрешения на работу или патента заключать трудовой договор или гражданско-правовой договор с организациями, ведущими деятельность в области информационных технологий и получившими документ о соответствующей госаккредитации организации (за исключением организаций, имеющих статус резидента технико-внедренческой особой экономической зоны).

Волк подчеркнула, что получение вида на жительство в РФ без срока действия в упрощенном порядке предусмотрено для иностранного ИT-специалиста, который осуществляет трудовую деятельность в аккредитованной ИТ-компании, а также членов его семьи.

Для того чтобы получить ВНЖ, нужно обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту постоянного проживания. Рассмотрение заявления о выдаче вида на жительство в РФ занимает 3 месяца.