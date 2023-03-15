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14 минут назад

Президент Сирии возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Lenta.ruиещё 2

Президент Сирии Башар Асад возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, передает РИА Новости.

Президент Сирии возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Фото: lenta.rulenta.ru

Лидер страны в сопровождении делегации сирийских политиков и военных возложил венок из темно-алых роз в обрамлении ленты цветов сирийского флага. Кроме того, он почтил память погибших воинов минутой молчания.

Ранее стало известно, что Башара Асада может принять президент России Владимир Путин. Предполагается, что на повестке дня будут гуманитарные вопросы и вопросы урегулирования отношений, а также помощь Сирии в ликвидации последствий землетрясения.

До этого сообщалось, что президент сирийский лидер поддерживает военную операцию России на Украине. Он также осудил дестабилизирующую политику США и НАТО, которая, по его словам, привела к серьезной деградации обстановки и на Ближнем Востоке.

Общество,Башар Асад,Владимир Путин,НАТО,
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