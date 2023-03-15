Президент Сирии возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Президент Сирии Башар Асад возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, передает РИА Новости.

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Лидер страны в сопровождении делегации сирийских политиков и военных возложил венок из темно-алых роз в обрамлении ленты цветов сирийского флага. Кроме того, он почтил память погибших воинов минутой молчания.

Ранее стало известно, что Башара Асада может принять президент России Владимир Путин. Предполагается, что на повестке дня будут гуманитарные вопросы и вопросы урегулирования отношений, а также помощь Сирии в ликвидации последствий землетрясения.