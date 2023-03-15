Мишустин подписал постановление о возможности бесплатного обучения для работы в ОПК

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому ищущие работу россияне смогу пройти бесплатное профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование в целях трудоустройства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом говорится на сайте кабмина.

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«Граждане, ищущие работу, смогут пройти бесплатное профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование для дальнейшего трудоустройства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК)», — сказано в сообщении.

По информации пресс-службы правительства, на данные цели направят более 700 млн руб. и, таким образом, обучение смогут получить более 12 тыс. человек.