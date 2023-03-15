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15 минут назад

Два случая сибирской язвы выявили в Чувашии

Вечерняя Москва

Два случая сибирской язвы выявлены в Чувашии. Об этом в среду, 15 марта, министр здравоохранения республики Владимир Степанов.

Два случая сибирской язвы выявили в Чувашии
Фото: вечерняя москвавечерняя москва

— По данным на 15 марта, в Чувашской Республике госпитализированы два пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом «сибирская язва». Они получают все необходимое специфическое лечение. Терапевтический прогноз благоприятный, — сказал Степанов.

Он отметил, что состояние пациентов средней степени тяжести. По словам министра здравоохранения области, контактные лица получают профилактическое лечение и находятся под ежедневным контролем специалистов, передает ТАСС.

Недавно в Турции зафиксировали обострение различных инфекций после землетрясений. Врач-эпидемиолог, заслуженный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко пояснил, что это произошло из-за высокой нагрузки на работников сферы здравоохранения и закрытия профилактических проектов.

В последнее время в различных точках мира специалисты фиксируют вспышки опасных заболеваний. Так, доктор медицинских наук, врач-терапевт Владислав Жемчугов рассказал «Вечерней Москве», чем людям грозит вирус Марбурга. Летальность этого заболевания без лечения составляет больше 80 процентов.

Общество,Владислав Жемчугов,Геннадий Онищенко,РАН,
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