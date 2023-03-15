Машкова заявила о страхе получить срок при возвращении в Россию

Актриса Мария Машкова заявила, что не планирует возвращаться в Россию, так как ей может грозить до 15 лет лишения свободы за высказывания о родине. Об этом пишет журнал StarHit.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Дочь Владимира Машкова уже много лет проживает в США и не собирается оттуда уезжать. После начала спецоперации актриса высказывала много негатива в адрес России. Мария на этой почве даже поругалась с отцом, так как он поддержал позицию российских властей. Теперь Машкова боится, что за свои слова может получить реальный срок в РФ.

«Лично мне за все мои посты и выступления, начиная с февраля прошлого года, может грозить 15 лет тюрьмы, если я вернусь в Россию. Мне страшно. Возвращаться и проверять, посадят ли, не планирую», — сказала Мария.