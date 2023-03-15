Машкова заявила о страхе получить срок при возвращении в Россию

Актриса Мария Машкова заявила, что не планирует возвращаться в Россию, так как ей может грозить до 15 лет лишения свободы за высказывания о родине. Об этом пишет журнал StarHit.
Дочь Владимира Машкова уже много лет проживает в США и не собирается оттуда уезжать. После начала спецоперации актриса высказывала много негатива в адрес России. Мария на этой почве даже поругалась с отцом, так как он поддержал позицию российских властей. Теперь Машкова боится, что за свои слова может получить реальный срок в РФ.
«Лично мне за все мои посты и выступления, начиная с февраля прошлого года, может грозить 15 лет тюрьмы, если я вернусь в Россию. Мне страшно. Возвращаться и проверять, посадят ли, не планирую», — сказала Мария.
Ранее Машкова рассказывала, что с Россией ее уже мало что связывает. Вся ее жизнь теперь проходит в Штатах, а отец разорвал с ней отношения. По ее словам, они перестали понимать друг друга.