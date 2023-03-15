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15 минут назад

Стали известны подробности о бившей ученика дефектологе из Петербурга

Lenta.ru

Бившая четырехлетнего ученика дефектолог-репетитор из Петербурга оказалась педагогом с 25-летним стажем. Эти подробности сообщает «Пятый канал».

Стали известны подробности о бившей ученика дефектологе из Петербурга
Фото: UnsplashUnsplash

Об избиении стало известно после публикации видео из квартиры пострадавшего ребенка. На видеоролике видно, как репетитор следит за мальчиком, не выпуская телефона из рук. Когда ребенок пытается привлечь ее внимание, женщина отвешивает ему подзатыльники и пинает его.

Издание также отмечает, что дефектологу присвоена высшая педагогическая категория. Сама преподавательница не видит ничего предосудительного в своих действиях.

«Абсолютно ничего. Когда мальчик агрессировал, я убрала его руки, вот и все. Скорее всего, это весеннее обострение», — приводит «Пятый канал» слова педагога.

Ранее сообщалось, что россиянка избила и выгнала раздетым на мороз сына из-за домашнего задания.

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