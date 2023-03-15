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34 минуты назад

В МИД Южной Осетии считают, что союзнический договор с РФ имеет стратегическое значение

Елена Прошина

Договор о союзничестве и интеграции между Южной Осетией и Россией пятнадцатилетней давности сегодня, учитывая современные вызовы и угрозы в мире, становится особенно злободневным, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерство иностранных дел республики.

В МИД Южной Осетии считают, что договор с РФ имеет стратегическое значение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В сообщении сказано, то данный документ имеет важное значение, учитывая формирование общего оборонного пространства. Подписанный 18 марта 2015 года в Москве договор определил на годы вперед формат отношений между двумя странами. По словам дипломатов, он является одним из основополагающих документов, регламентирующих дружеские отношения между Москвой и Цхинвалом.

Закрепляемый в договоре статус союзника России в совокупности с формированием общего оборонного пространства, взаимодействием правоохранительных органов, координацией внешней политики, содействием развитию социально-экономической и других сфер обеспечивают для Южной Осетии «максимально возможные гарантии государственного суверенитета и безопасности, укрепление международных позиций, продвижение признания независимости республики и перспективы устойчивого социально-экономического развития», — сказано в сообщении внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что это стратегический документ, в котором отражены задачи безопасности и социально-экономического развития республики. Закреплен порядок взаимодействия в области социальной защиты граждан, в том числе меры по повышению пенсий, зарплаты работникам бюджетных учреждений Южной Осетии, по созданию системы обязательного страхования. Также прорабатываются вопросы упрощенного приобретения гражданства РФ жителями республики.

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