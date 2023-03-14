Время просмотра ТВ в крупных городах упало до минимума с 2015 года

Жители крупных российских городов в 2022 году тратили на просмотр телепрограмм в среднем 3 часа 26 минут в сутки. Об этом пишет РБК со ссылкой на доклад исследовательской компании Mediascope.

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Отмечается, что показатель телепросмотра является минимальным с 2015 года. Вместе с тем, снижение по отношению к 2021 году составило всего пять минут.

По данным экспертов, количество времени, которое в крупных городах отводят на просмотр ТВ, постепенно снижается. Возвращение интереса было отмечено только в 2020-м году, когда на фоне пандемии среднее время просмотра программ выросло на 10 мин.

В целом по России показатель остался на прежнем уровне: россияне смотрят телевизор 3 часа 49 минут в день.

В Mediascope уточнили, что в прошлом году показатели телепросмотра отличались стабильностью, но был зафиксирован рост интереса к новостной повестке.

Эксперт ИАА TelecomDaily Денис Кусков, в свою очередь, рассказал, что старший возрастной сегмент, который ранее значительную часть времени проводил у телевизора, переходит в интернет.