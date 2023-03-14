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45 минут назад

Переименованной реке Херота в Сочи вернули прежнее название

Илья Родин

Сочинской реке Хероте, ранее переименованной в Хороту, вернули прежнее название. Оно возвращено временно, вплоть до закрепления правильного наименования географического объекта в реестре, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи.

Переименованной реке Херота в Сочи вернули прежнее название
Фото: соцсетисоцсети

Отмечается, что река протекает в Адлерском районе Сочи. Табличка с ее названием долгое время была своего рода достопримечательностью курорта - рядом с ней охотно фотографировались туристы. В 2020 году указатель был удален, а 13 марта 2023 года появился снова.

В администрации пояснили, что реку переименовали после постоянных обращений общественников и краеведов.

Возвращение прежней таблички объясняется тем, что в рамках планового мониторинга указатель был приведен в соответствие с реестром, уточнили в пресс-службе.

Вместе с тем, в настоящее время в реестр вносятся изменения. В нем будет, в частности, окончательно закреплено и правильное название реки - Хорота.

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