Симоньян высказалась о запрете ей въезда в Армению

Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о запрете ей въезда в республику за неуважение к властям. Она попросила поправить формулировку, заменив «неуважение» на «омерзение».

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Симоньян отметила, что всегда высказывалась «лично про Пашиняна» и продолжит это делать. Она назвала его «выродком и предателем армянского народа». По мнению Симоньян, Пашинян «продал и предал интересы» страны, которые «мог предать и продать» и «продаст и предаст те, которые пока не смог», он «ненавидит Россию и обманывает президента РФ Владимира Путина», он «ЦРУ-шная подстилка без чести и совести».

«Вот за эти слова мне закрыли въезд в Армению, о чем я рассказала еще летом, а вы не верили, что чистокровной армянке можно закрыть въезд в Армению», — добавила она.

При этом Симоньян подчеркнула, что это ее «мало беспокоит», поскольку она «и так не собиралась в Армению», а при «пашиняновской власти не полетела бы в республику ни в каком раскладе».

«Но смущает формулировка, с которой мне закрыли въезд. "За неуважение". Какое неуважение, эфенди? Неуважение еще надо заслужить. А вы, эфенди, находитесь в зоне омерзения», — сказала она.