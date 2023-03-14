Юрий Антонов высказался об уехавших из России артистах

"Уехали - и до свидания! Не надо о них вообще вспоминать. Пусть живут, как считают нужным", - высказался Антонов в беседе с MK.RU, обратив внимание, что беглецы по-прежнему "мелькают". "Без конца муссируют тему, как они там живут, на что живут! Зачем? Народ это не интересует", - уверен народный артист России.