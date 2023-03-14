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56 минут назад

Юрий Антонов о сбежавших из страны артистах: Вижу их по телевизору - переключаю канал

Российская Газетаиещё 2

Советский, российский певец и автор песен Юрий Антонов предложил прекратить обсуждать в прессе сбежавших из России артистов и вообще забыть про их существование.

Юрий Антонов высказался об уехавших из России артистах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тем исполнитель выразил солидарность "на все сто" с Валерией, высказавшейся в аналогичном ключе - предатели не достойны того, чтобы о них говорили.

"Уехали - и до свидания! Не надо о них вообще вспоминать. Пусть живут, как считают нужным", - высказался Антонов в беседе с MK.RU, обратив внимание, что беглецы по-прежнему "мелькают". "Без конца муссируют тему, как они там живут, на что живут! Зачем? Народ это не интересует", - уверен народный артист России.

Как заверил Юрий Михайлович, он не только ни с кем из уехавших не поддерживает отношения, но более того - если видит кого-то из них по телевизору, тут же переключает канал.

"Мне это не интересно не как профессионалу в своей сфере, а как личности", - пояснил певец.

Ранее об уехавших из страны высказался народный артист России Александр Михайлов.

Общество,Юрий Антонов,Александр Михайлов,
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