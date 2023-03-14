В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 75.19EUR 80.52
Войти в почту
24 минуты назад

YouTube в третий раз удалил новый канал Артемия Лебедева

Lenta.ru

Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил, что YouTube удалил его новый канал под названием «Вася Пупкин». О том, что видеохостинг ограничил доступ к его каналу в третий раз, дизайнер рассказал в своем Telegram.

YouTube в третий раз удалил новый канал Артемия Лебедева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«YouTube снес *** канал Васи Пупкина, который за неделю собрал 117 тысяч подписчиков, а ролики набирали уже по 400 000 просмотров», — говорится в посте блогера. По словам Лебедева, свежий выпуск его проекта «Самые честные новости» выйдет во «ВКонтакте».

При попытке перейти на канал «Вася Пупкин» по ссылке появляется сообщение о том, что страница недоступна.

Артемий Лебедев создал канал «Вася Пупкин» после удаления двух других своих профилей. Ролики в нем выходили в качестве пародии на интервью у дизайнера: молодой человек, подписанный как Вася Пупкин, просил Лебедева рассказать об обстановке в мире, после чего блогер вел «Самые частные новости» как обычно.

22 февраля сообщалось, что YouTube удалил основной канал Лебедева, на который было подписано более миллиона человек. Уточнялось, что профиль был заблокирован за нарушение условий использования YouTube. Дизайнер стал выкладывать ролики на новом канале, однако спустя неделю видеохостинг удалил и его.

Общество,Артемий Лебедев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий