YouTube в третий раз удалил новый канал Артемия Лебедева

Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил, что YouTube удалил его новый канал под названием «Вася Пупкин». О том, что видеохостинг ограничил доступ к его каналу в третий раз, дизайнер рассказал в своем Telegram.

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«YouTube снес *** канал Васи Пупкина, который за неделю собрал 117 тысяч подписчиков, а ролики набирали уже по 400 000 просмотров», — говорится в посте блогера. По словам Лебедева, свежий выпуск его проекта «Самые честные новости» выйдет во «ВКонтакте».

При попытке перейти на канал «Вася Пупкин» по ссылке появляется сообщение о том, что страница недоступна.

Артемий Лебедев создал канал «Вася Пупкин» после удаления двух других своих профилей. Ролики в нем выходили в качестве пародии на интервью у дизайнера: молодой человек, подписанный как Вася Пупкин, просил Лебедева рассказать об обстановке в мире, после чего блогер вел «Самые частные новости» как обычно.