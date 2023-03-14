Вирусолог оценил слова главы ВОЗ о завершении пандемии COVID-19 в 2023 году

Вирусолог Анатолий Альтштейн в разговоре с Рамблером прокомментировал заявление генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Гебрейесуса о том, что пандемия COVID-19 закончится в 2023 году, а режим международной чрезвычайной ситуации можно будет отменить.
Решение о сроках объявления пандемии Covid-19 завершенной будут принимать специалисты ВОЗ, подчеркнул вирусолог.
"Здесь есть и определенный административный элемент. Строгих норм о том, что при определенных цифрах по заболеваемости или летальности можно снять понятие "пандемия", нет", — отметил он.
Вместе с тем специалист подчеркнул, что в настоящее время в России не самая простая ситуация с Covid-19.
"Примерно с середины января наблюдался определенный подъем заболеваемости, а в последние три недели показатель держится на одном уровне. Но уровень невысокий - порядка 11-13 тыс. заболевших в день. На максимуме мы имели 200 тыс. новых случаев Covid-19 в день.
Но, думаю, уже в этом месяце заболеваемость пойдет вниз - до 3-4 тыс. новых случаев в день. А к лету - еще меньше. Тенденция течения эпидемии в России не отличается от других стран", — рассказал Альтштейн.
Специалист также прокомментировал слова Гебрейесуса о трех "уроках" пандемии, которые следует усвоить, — большое значение инвестиций в здравоохранение, научных исследований и международного сотрудничества.
"Наука, без сомнения, очень важна. Также важными были усилия по производству вакцин и диагностических препаратов. Общественное здравоохранение играло значимую роль. Речь идет об усилиях всего человечества в борьбе с этой инфекцией.
Большое значение имеют полученные данные о природе инфекции. Так, летальность вируса снижалась со временем. Течение пандемии было волнообразным, появлялись новые варианты Covid-19, причем каждый следующий вариант хуже нейтрализовали антитела действующих вакцин. Кроме того, как выяснилось, иммунитет, который возникает при этом заболевании, снижается через несколько месяцев, возможно повторное заражение людей. Все это природные факторы, влияющие на ход эпидемии", — сказал эксперт.
Вирусолог также ответил на вопрос о том, какую оценку можно было бы поставить мировой системе здравоохранения за борьбу с пандемией.
"Мир выступал едино. Хорошо шла информация о развитии эпидемии в разных странах, о том, как идет вакцинация... Думаю, что мировая система здравоохранения заслужила четверку по пятибалльной системе", — заключил эксперт.
Ранее Гебрейесус заявил, что во Всемирной организации здравоохранения ожидают завершение пандемии коронавируса в 2023 году. Он уверен, что будет отменен и режим международной чрезвычайной ситуации. В настоящий момент, по словам главы организации, страны находятся в гораздо лучшем положении, чем когда-либо во время пандемии. Так, впервые еженедельное количество зарегистрированных смертей ниже, чем когда ВОЗ впервые использовала слово "пандемия" применительно к COVID-19.