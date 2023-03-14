Вирусолог оценил слова главы ВОЗ о завершении пандемии COVID-19 в 2023 году

В целом я согласен с этим высказыванием руководителя ВОЗ. Сейчас мы наблюдаем снижение заболеваемости, а также уровня смертности. На протяжении последних двух месяцев это отчетливо видно. Инфекция приобретает сезонный характер. Сейчас наступает теплое время года, будет снижение заболеваемости, а летом оно продолжится. Возможно, что поздней осенью будет определенный подъем. Но, скорее всего, все пройдет на невысоких цифрах.



Эпидемия носит волновой характер. Появляются новые варианты коронавируса и поднимаются волны [заболеваемости]. Но есть определенная тенденция - волны становятся все ниже и ниже. А летальность резко сократилась по сравнению с тем, что мы видели в начале пандемии. Поэтому это заявление главы ВОЗ правомерно.

Анатолий Альтштейн Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи