В Роспотребнадзоре оценили вероятность завершения пандемии COVID-19

Говорить о завершении пандемии COVID-19 на данный момент преждевременно. Об этом «Ленте.ру» заявила заместитель директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

По ее словам, сейчас наблюдается положительная тенденция, которая связана с уменьшением числа тяжелых случаев заболевания. У большинства пациентов, пояснила она, COVID-19 протекает по типу острой респираторной вирусной инфекции.

14 марта глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия COVID-19 завершится в 2023 году, после чего будет снят режим международной чрезвычайной ситуации. Также он подчеркнул, что в настоящее время мир находится в гораздо лучшем положении, чем за все время пандемии.