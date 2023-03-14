Президентский фонд восстановит памятники в регионах России

В ряде регионов России восстановят монументы по увековечению памяти соотечественников, проявивших самоотверженность в годы Великой Отечественной войны. Постановление на выделение средств из резервного фонда президента подписал глава государства Владимир Путин, сообщил телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале.
"В целях сохранения военно-исторического и культурного наследия, увековечения памяти соотечественников, проявивших самоотверженность в годы Великой Отечественной войны и в другие исторические периоды Владимир Путин подписал распоряжения о выделении средств из резервного фонда президента Российской Федерации на создание, установку и проведение реставрационных работ монументов (мемориалов) на территории Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей и г. Москвы", - говорится в сообщении.
Соловьев также отметил, что будут выделены средства на создание в Луганской народной республике и Запорожской области мультимедийных исторических парков "Россия - Моя история". По его словам, музеи планируются к размещению в Луганске и Мелитополе.
"Исторические парки "Россия – Моя история" - самый масштабный экспозиционный проект в России. От Москвы до Дальнего Востока и Сахалина. Это именно исторический парк, не музей. Никаких ограждений, экспонатов под стеклом; электронные панели трогать не просто можно – нужно, полный эффект присутствия. Особенно важно, что исторические парки растут в Сибири, на Дальнем Востоке, а теперь и в новых регионах, объединяя Россию общим пониманием исторического прошлого великой страны", - подчеркнул он.