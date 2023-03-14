Президентский фонд восстановит памятники в регионах России

"Исторические парки "Россия – Моя история" - самый масштабный экспозиционный проект в России. От Москвы до Дальнего Востока и Сахалина. Это именно исторический парк, не музей. Никаких ограждений, экспонатов под стеклом; электронные панели трогать не просто можно – нужно, полный эффект присутствия. Особенно важно, что исторические парки растут в Сибири, на Дальнем Востоке, а теперь и в новых регионах, объединяя Россию общим пониманием исторического прошлого великой страны", - подчеркнул он.