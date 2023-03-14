Никоненко грубо ответил оскорбившему Россию латвийцу Калныньшу

Актер Сергей Никоненко высказался о позиции советского артиста латвийского происхождения Ивара Калныньша и грубо ответил на его антироссийские высказывания. Как сообщает «Абзац», по его мнению, такие «подпевалы» больше не будут сниматься ни в Голливуде, ни в России.

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Напомним, что Калныньш стал высказываться против россиян еще в 2022 году. Он заявлял, что «выбросил из памяти» советские и российские фильмы со своим участием. Россиян он назвал людьми с «имперскими замашками».

Никоненко счел высказывания Калныньша наглостью, назвав его «грязной тварью».

«Латвийский артист, который у нас немало поснимался, превратился в гадину. Ему надо запомнить, что таких подпевал, как он, больше не будут снимать в кино ни в Америке, ни тем более у нас», — заявил Никоненко.