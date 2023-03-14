В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 75.46EUR 80.61
Войти в почту
21 минуту назад

Никоненко грубо ответил оскорбившему Россию латвийцу Калныньшу

Никита Бородкин

Актер Сергей Никоненко высказался о позиции советского артиста латвийского происхождения Ивара Калныньша и грубо ответил на его антироссийские высказывания. Как сообщает «Абзац», по его мнению, такие «подпевалы» больше не будут сниматься ни в Голливуде, ни в России.

Никоненко грубо ответил оскорбившему Россию латвийцу Калныньшу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что Калныньш стал высказываться против россиян еще в 2022 году. Он заявлял, что «выбросил из памяти» советские и российские фильмы со своим участием. Россиян он назвал людьми с «имперскими замашками».

Никоненко счел высказывания Калныньша наглостью, назвав его «грязной тварью».

«Латвийский артист, который у нас немало поснимался, превратился в гадину. Ему надо запомнить, что таких подпевал, как он, больше не будут снимать в кино ни в Америке, ни тем более у нас», — заявил Никоненко.

Актер считает, что за такие речи в адрес России и ее граждан актер получает деньги от стран Запада. Кроме того, Никоненко пожелал ему стать «поумнее».

Общество,Сергей Никоненко,Ивар Калныньш,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий