Названо число переехавших в Армению россиян

В прошлом году в Армению на постоянное место жительства переехали около 110 тыс. россиян, что увеличило ВВП страны на три процентных пункта до 1,26%, заявил министр экономики Армении Ваган Керобян.

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В интервью «Ведомостям» Керобян рассказал, что в прошлом году в Армению переехало примерно 110 тыс. россиян, которые остались на постоянное проживание. По его словам, приток россиян увеличил ВВП Армении на три процентных пункта до 1,26%, они регистрируют по 500 ИП ежегодно.