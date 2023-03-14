В СПЧ предложили ввести учет всех собак в России

Президентский Совет по правам человека (СПЧ) разработал и направил в правительство предложения по предотвращению случаев нападения собак на людей — в частности, предлагается ввести систему учета всех собак в России. Об этом сообщается в Telegram-канале СПЧ.

Фото: ТАСС ТАСС

В Совете уточнили, что предложили главе правительства Михаилу Мишустину «ввести систему регистрационного учета всех собак в России, предусмотрев переходные периоды внедрения такой системы». В СПЧ также считают, что важно изменить систему медицинской статистики при нападении на людей и установить для владельцев собак крупных пород требование проходить курсы с кинологом по взаимодействию с животным.

В связи с участившими случаями нападений собак СПЧ отмечает необходимость и пересмотреть подход к квалификации причинению вреда здоровью по неосторожности, поскольку на практике бывает безответственное отношение владельца к собаке, а также увеличить число площадок для выгула и дрессировки домашних животных.

В России в последнее время число случаев нападения собак на людей, в частности на детей, увеличилось. Из-за агрессии животных пострадало множество россиян, часть из них умерли. Так, в Барнауле женщину насмерть загрызла собственная собака. А в Новгородской области американские питбули набросились на девятилетнего мальчика, который был в гостях у друга. Мальчик погиб. В Лазаревском районе Сочи домашние питбультерьеры загрызли четырехлетнюю девочку.