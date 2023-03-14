Розенбаум обратился к поклонникам после экстренной операции

Певец Александр Розенбаум вышел на связь с поклонниками и рассказал о переносе концертов. Он также заверил, что с его здоровьем все в порядке. Об этом музыкант написал на своей странице в соцсети «В контакте».
Певец и композитор сообщил, что концерт, намеченный в городе Братске, переносится. При этом остальной гастрольный график остается в силе. О причинах переноса он не сообщил.
Также он подчеркнул, что его здоровье тоже в порядке. Розенбаум поблагодарил всех за заботу и поддержку.
Ранее появилась информация о том, что певца госпитализировали в одну из больниц Красноярска, где врачи сделали ему операцию по удалению тромба. Якобы 71-летний певец пожаловался на боли в ноге. Уточнялось, что артисту сделали экстренную операцию и сейчас он находится под наблюдением врачей.