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20 минут назад

Розенбаум обратился к поклонникам после экстренной операции

Елена Прошина

Певец Александр Розенбаум вышел на связь с поклонниками и рассказал о переносе концертов. Он также заверил, что с его здоровьем все в порядке. Об этом музыкант написал на своей странице в соцсети «В контакте».

Розенбаум обратился к поклонникам после экстренной операции
Фото: ТАССТАСС

Певец и композитор сообщил, что концерт, намеченный в городе Братске, переносится. При этом остальной гастрольный график остается в силе. О причинах переноса он не сообщил.

Также он подчеркнул, что его здоровье тоже в порядке. Розенбаум поблагодарил всех за заботу и поддержку.

Розенбаума экстренно прооперировали в Красноярске

Ранее появилась информация о том, что певца госпитализировали в одну из больниц Красноярска, где врачи сделали ему операцию по удалению тромба. Якобы 71-летний певец пожаловался на боли в ноге. Уточнялось, что артисту сделали экстренную операцию и сейчас он находится под наблюдением врачей.

Общество,Александр Розенбаум,
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