Анатолий Белый пожаловался на "жуткие потоки ненависти из России"

Покинувший Россию актер Анатолий Белый пожаловался на негатив в свой адрес. Его слова цитирует StarHit.
"Все время одна и та же мысль возвращается ко мне — теперь с этим жить всю оставшуюся жизнь. С этим адом. Открытый мир и люди, новые открытия и свершения с одной стороны и жуткие потоки ненависти из России — с другой", - поделился артист.
Белый утверждает, что намерен взять себя в руки и "идти вперед". Актер признался, что после переезда в Израиль столкнулся с переменами в творческой карьере.
"Такой насыщенной жизни у меня не было давно. Хочется сделать в Израиле что-то очень важное", - говорит он.
Анатолий Белый уволился из МХТ имени Антона Чехова и покинул Россию в июле 2022 года.