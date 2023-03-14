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12 минут назад

Анатолий Белый пожаловался на "жуткие потоки ненависти из России"

Газета.Ruиещё 1

Покинувший Россию актер Анатолий Белый пожаловался на негатив в свой адрес. Его слова цитирует StarHit.

Анатолий Белый пожаловался на "жуткие потоки ненависти из России"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Все время одна и та же мысль возвращается ко мне — теперь с этим жить всю оставшуюся жизнь. С этим адом. Открытый мир и люди, новые открытия и свершения с одной стороны и жуткие потоки ненависти из России — с другой", - поделился артист.

Белый утверждает, что намерен взять себя в руки и "идти вперед". Актер признался, что после переезда в Израиль столкнулся с переменами в творческой карьере.

Анатолий Белый уволился из театра и покинул Россию

"Такой насыщенной жизни у меня не было давно. Хочется сделать в Израиле что-то очень важное", - говорит он.

Анатолий Белый уволился из МХТ имени Антона Чехова и покинул Россию в июле 2022 года.

Общество,Анатолий Белый,Антон Чехов,
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