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28 минут назад

В России снизилась заболеваемость COVID-19, гриппом и ОРВИ

Lenta.ruиещё 2

В России на 10-й неделе 2023 года наблюдается снижение заболеваемости COVID-19, гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом сообщили «Ленте.ру» в Роспотребнадзоре.

В России снизилась заболеваемость COVID-19, гриппом и ОРВИ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Представители службы уточнили, что сейчас на территории страны зарегистрировали 80 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Это на 11,5 процента меньше, чем на предыдущей неделе.

По-прежнему в российских регионах преобладают геноварианты штамма омикрон, разъяснили в Роспотребнадзоре.

Помимо этого, заболеваемость гриппом и ОРВИ в сравнении с прошлой неделей снизилась на 19 процентов, было выявлено почти 760 тысяч случаев. Преобладающими остаются вирусы гриппа В, подчеркнули в службе.

В регионах России будут продолжать реализовывать комплекс профилактических мероприятий, резюмировали представители службы.

13 марта в Роспотребнадзоре объяснили отказ от публикации данных о вакцинации их ненадобностью. С 1 июля в 2022 года в России отменили все введенные из-за пандемии коронавируса ограничения, включая масочный режим и запрет на ночную работу общепита.

Общество,Роспотребнадзор,
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