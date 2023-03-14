Розенбаум обратился к поклонникам после экстренной операции

Певец Александр Розенбаум, которого экстренно прооперировали в Красноярске, обратился в поклонникам в своих соцсетях.

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Артист поблагодарил всех за за заботу и поддержку, но констатировал, что запланированный концерт в Братске, напеченный на 15 марта, пришлось перенести.

"В остальном гастрольный график в силе, как, впрочем, и моё здоровье!" - сообщил Розенбаум.

18 марта певец должен выступить в Ангарске, 19 марта - в Иркутске, 21 марта - в Улан-Удэ, 23-го запланирован концерт в Чите.