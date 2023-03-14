В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 75.46EUR 80.61
Войти в почту
56 минут назад

Розенбаум обратился к поклонникам после экстренной операции на ноге

Российская Газетаиещё 2

Певец Александр Розенбаум, которого экстренно прооперировали в Красноярске, обратился в поклонникам в своих соцсетях.

Розенбаум обратился к поклонникам после экстренной операции
Фото: ТАССТАСС

Артист поблагодарил всех за за заботу и поддержку, но констатировал, что запланированный концерт в Братске, напеченный на 15 марта, пришлось перенести.

"В остальном гастрольный график в силе, как, впрочем, и моё здоровье!" - сообщил Розенбаум.

18 марта певец должен выступить в Ангарске, 19 марта - в Иркутске, 21 марта - в Улан-Удэ, 23-го запланирован концерт в Чите.

Розенбаума экстренно прооперировали в Красноярске

Напомним, после выступления в Красноярске Розенбаум почувствовал себя плохо, вызвал врачей. Медики обнаружили тромб, певцу сделали экстренную операцию на ноге. Сейчас Розенбаум находится в отделении сосудистой хирургии одной из Красноярских больниц.

Общество,Александр Розенбаум,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий