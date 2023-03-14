Розенбаум обратился к поклонникам после экстренной операции

Певец Александр Розенбаум, которого экстренно прооперировали в Красноярске, обратился в поклонникам в своих соцсетях.
Артист поблагодарил всех за за заботу и поддержку, но констатировал, что запланированный концерт в Братске, напеченный на 15 марта, пришлось перенести.
"В остальном гастрольный график в силе, как, впрочем, и моё здоровье!" - сообщил Розенбаум.
18 марта певец должен выступить в Ангарске, 19 марта - в Иркутске, 21 марта - в Улан-Удэ, 23-го запланирован концерт в Чите.
Напомним, после выступления в Красноярске Розенбаум почувствовал себя плохо, вызвал врачей. Медики обнаружили тромб, певцу сделали экстренную операцию на ноге. Сейчас Розенбаум находится в отделении сосудистой хирургии одной из Красноярских больниц.