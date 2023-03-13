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24 минуты назад

Девушка понюхала подаренные незнакомцем духи и сошла с ума

Елена Прошина

Студентка московского колледжа оказалась в психиатрической больнице, после того, как понюхала подаренные ей незнакомцем духи. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Девушка понюхала подаренные незнакомцем духи и сошла с ума
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Инцидент произошел 8 марта. Студентка стояла в пробке, когда с ней на машине поравнялся незнакомый мужчина. Он предложил ей обменяться телефонами, но получил отказ. Мужчину это не остановило и он решил дать девушке духи в качестве подарка, который она приняла. Парфюмом студентка не пользовалась, но открыла колпачок и понюхала. Странное поведение за ней заметили уже по приезде домой.

По словам близких студентки, несколько дней подряд у нее постоянно менялось настроение и она полностью перестала посещать колледж. Позже девушка и вовсе начала говорить об «эмбрионах, которые выпускают собак», что подвигло родственников вызвать скорую. На данный момент студентка лежит в психиатрической больнице. Врачи наблюдают ее уже несколько дней, но ей пока не стало лучше. Кроме того медики не могут определить, что именно с ней произошло.

В Baza напомнили, что незадолго до произошедшего в интернете стала распространяться информация о людях, раздающих на улицах городов РФ смертельно опасные духи. Однако официальных подтверждений этому пока нет.

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