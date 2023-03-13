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20 минут назад

Демобилизовавшиеся студенты-платники из новых регионов смогут перевестись на бюджет

ТАССиещё 1

Уволенные с военной службы студенты из новых регионов РФ, обучавшиеся на платной основе, будут иметь право перейти на бюджетные места в своих учебных заведениях. Соответствующий приказ Минобрнауки опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Демобилизовавшиеся студенты-платники из новых регионов смогут перевестись на бюджет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Лица, указанные в пункте 1 настоящего порядка, при увольнении с военной службы вправе перейти с платного обучения на бесплатное обучение в организациях, в которых они ранее проходили обучение", - говорится в документе.

При этом уточняется, что переход возможен только при наличии у образовательной организации свободных бюджетных мест.

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