Демобилизовавшиеся студенты-платники из новых регионов смогут перевестись на бюджет

Уволенные с военной службы студенты из новых регионов РФ, обучавшиеся на платной основе, будут иметь право перейти на бюджетные места в своих учебных заведениях. Соответствующий приказ Минобрнауки опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.