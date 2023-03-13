Россиянка впала в кому из-за ваты в ухе

В пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии сообщили, что местные врачи провели операцию над 69-летней женщиной, которая впала в кому из-за кусочка ваты в ухе.

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Сообщается, что в конце 2022 года в клиническую больницу им. Н.А. Семашко пришла женщина с гнойными выделениями из левого уха, а также головокружением и рвотой. Врачи диагностировали у пациентки крупные гнойные образования в среднем ухе.

Причиной послужил кусочек ваты – женщина заткнула ей ухо, после чего забыла вытащить инородный предмет. Через какое-то время вата начала гнить, что привело к воспалительному процессу. Решив, что это признаки отита, женщина решила заняться самолечением, что только ухудшило ситуацию. Пациентка стала закапывать в ухо борный спирт, что привело к расширению сосудов и воспалению кровеносного русла – по нему инфекция добралась до мозга женщины и привела к менингиту.

В больнице женщину госпитализировали, но там она впала в кому. После двух сложных операций женщине удалось спасти жизнь, вывести её из комы и ликвидировать негативные последствия заболевания. Отмечается, что пациентку выписали в удовлетворительном состоянии без серьёзных последствий для жизни.