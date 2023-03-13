Минпромторг предложил начать обязательную маркировку БАДов

Минпромторг РФ предлагает начать обязательную маркировку биологически активных добавок (БАД) в России с 1 октября 2023 года. Об этом в ходе выступления в Совете Федерации сообщила заместитель министра промышленности и торговли России Екатерина Приезжаева.

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"В настоящее время Минпромторгом подготовлен проект постановления о ведении обязательный маркировки. Маркировка предусматривает поэтапное внедрение в течение двух лет: с 1 сентября 2023 года регистрация в информационной системе маркировки, с 1 октября - начало обязательной маркировки производителями и импортерами, с 1 марта 2024 года - обязательная фиксация кода маркировки при розничной продажи, а с 1 мая 2024 года в систему должны представляться сведения о выводе из оборота в рамках объемно-артикульного учета. И наконец поштучная прослеживаемость должна в соответствии с проектом наступить к 1 сентября 2025 года", - сказала она.

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Приезжаева отметила, что по данным Высшей школы экономики, доля незаконного оборота БАД в России в 2021 году составляла около 49% от общего рынка. "То есть почти половина добавок, которые обращались на рынке, не соответствовали требованиям безопасности. Именно по этой причине в 2021 году решением Госкомиссии по противодействию нелегальному обороту промышленной продукции было принято решение о том, что необходимо провести эксперимент по маркировке этой продукции, и с 1 мая 2021 года по 28 февраля текущего года такой эксперимент по маркировке проводился на территории Российской Федерации", - отметила замминистра.

По ее словам, в рамках эксперимента, в котором участвовали порядка 500 производителей и импортеров, было имитировано более 38 млн кодов, описано свыше 4,5 тыс. единиц продукции биологических активных добавок. Кроме того, были протестированы все типы упаковок для нанесения, протестированы три способа нанесения кода маркировки. "По всем участникам оборота прошли тестирования: это и производители, и импортеры, и розница - аптечный сегмент, и представители ретейла также прошли тестирование", - добавила Приезжаева.

О Национальной системе цифровой маркировки

Национальная система цифровой маркировки вводится в России с 2019 года. В настоящее время она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты.