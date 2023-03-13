В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 75.46EUR 80.61
Войти в почту
35 минут назад

Минпромторг предложил начать обязательную маркировку БАДов с 1 октября

ТАССиещё 3

Минпромторг РФ предлагает начать обязательную маркировку биологически активных добавок (БАД) в России с 1 октября 2023 года. Об этом в ходе выступления в Совете Федерации сообщила заместитель министра промышленности и торговли России Екатерина Приезжаева.

Минпромторг предложил начать обязательную маркировку БАДов
Фото: ТАССТАСС

"В настоящее время Минпромторгом подготовлен проект постановления о ведении обязательный маркировки. Маркировка предусматривает поэтапное внедрение в течение двух лет: с 1 сентября 2023 года регистрация в информационной системе маркировки, с 1 октября - начало обязательной маркировки производителями и импортерами, с 1 марта 2024 года - обязательная фиксация кода маркировки при розничной продажи, а с 1 мая 2024 года в систему должны представляться сведения о выводе из оборота в рамках объемно-артикульного учета. И наконец поштучная прослеживаемость должна в соответствии с проектом наступить к 1 сентября 2025 года", - сказала она.

Видео дня

Приезжаева отметила, что по данным Высшей школы экономики, доля незаконного оборота БАД в России в 2021 году составляла около 49% от общего рынка. "То есть почти половина добавок, которые обращались на рынке, не соответствовали требованиям безопасности. Именно по этой причине в 2021 году решением Госкомиссии по противодействию нелегальному обороту промышленной продукции было принято решение о том, что необходимо провести эксперимент по маркировке этой продукции, и с 1 мая 2021 года по 28 февраля текущего года такой эксперимент по маркировке проводился на территории Российской Федерации", - отметила замминистра.

По ее словам, в рамках эксперимента, в котором участвовали порядка 500 производителей и импортеров, было имитировано более 38 млн кодов, описано свыше 4,5 тыс. единиц продукции биологических активных добавок. Кроме того, были протестированы все типы упаковок для нанесения, протестированы три способа нанесения кода маркировки. "По всем участникам оборота прошли тестирования: это и производители, и импортеры, и розница - аптечный сегмент, и представители ретейла также прошли тестирование", - добавила Приезжаева.

О Национальной системе цифровой маркировки

Национальная система цифровой маркировки вводится в России с 2019 года. В настоящее время она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты.

Цифровая маркировка упакованной воды введена в России с 2021 года. С 1 декабря 2021 года она стала обязательной для минеральной воды, с 1 марта 2022 года - для прочих категорий питьевой воды. С 1 ноября 2022 года бизнес обязан передавать данные о движении маркированной воды через электронный документооборот.

Общество,ВШЭ,Минпромторг,Совет Федерации,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий