На Верхнем Ларсе отметили рост числа въезжающих из Грузии

За прошедшую неделю более 14 тысяч человек въехали в Россию из Грузии через пункт пропуска «Верхний Ларс». Об этом сообщил вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев, пишет «Интерфакс».

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Власти республики отметили, что число лиц, въехавших на территорию России, выросло — из Грузии прибыло 14 072 человека. Всего российско-грузинскую границу в обоих направлениях пересекли 26 580 человек и 11 380 машин.

Согласно данным на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС), на 06:00 по московскому времени 13 марта на въезд в РФ с территории Грузии за сутки оформлено 864 легковых автомобиля, на выезд — 641 машина.