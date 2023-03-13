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36 минут назад

На Верхнем Ларсе отметили рост числа въезжающих из Грузии

Lenta.ru

За прошедшую неделю более 14 тысяч человек въехали в Россию из Грузии через пункт пропуска «Верхний Ларс». Об этом сообщил вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев, пишет «Интерфакс».

На Верхнем Ларсе отметили рост числа въезжающих из Грузии
Фото: ТАССТАСС

Власти республики отметили, что число лиц, въехавших на территорию России, выросло — из Грузии прибыло 14 072 человека. Всего российско-грузинскую границу в обоих направлениях пересекли 26 580 человек и 11 380 машин.

Согласно данным на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС), на 06:00 по московскому времени 13 марта на въезд в РФ с территории Грузии за сутки оформлено 864 легковых автомобиля, на выезд — 641 машина.

10 марта Северо-Кавказское таможенное управление сообщало, что количество выехавших из Грузии в Россию легковых автомобилей увеличилось за последние сутки почти вдвое. Так, на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Верхний Ларс» к 10:00 по Москве было оформлено 1788 легковых автомобилей.

Общество,ФТС России,
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