ВЦИОМ: почти половина опрошенных россиян борется со старением

"Каждый второй россиянин предпринимает какие-либо меры для продления молодости и замедления возрастных изменений - 48%, почти столько же ничего не делают для этого - 51%", - говорится в сообщении. Уточняется, что на стремление россиян замедлить процесс старения влияют многие факторы, в числе которых наличие высшего образования и активное медиапотребление. Среди опрошенных, которые не предпринимают никаких мер для сохранения молодости, преобладают "граждане со средним образованием, жители села и активные телезрители".