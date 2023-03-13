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22 минуты назад

Стало известно о трех новых случаях лихорадки Денге в российском регионе

Алиса Селезнёва

Трое жителей Красноярска, в том числе и годовалый ребенок, заразились лихорадкой денге на отдыхе в Таиланде. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Стало известно о трех новых случаях лихорадки Денге в российском регионе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, всего с начала года в Красноярском крае зарегистрировано пять случаев лихорадки Денге и все заболевшие посещали Таиланд.

«Отдыхающие заболели в результате несоблюдения простых мер безопасности. Например, использование репеллентов, которое помогло бы им уберечься от укусов комаров», - заметил Дмитрий Горяев.

Он призвал россиян, которые едут на отдых в другие страны, заранее поинтересоваться тем, какие болезни там распространены, и как именно можно от них уберечься.

Ранее кабинет министров Таиланда одобрил введение с 1 июня курортного сбора с иностранных туристов, в том числе и россиян. Налог будет варьироваться от 150 до 300 батов ($4 - $9) в зависимости от того, как именно прибыл в страну иностранный путешественник. 150 батов должны будут заплатить туристы, приехавшие по суше и морю, 300 батов - авиапассажиры.

При этом риелторы зафиксировали рост спроса со стороны российских граждан на недвижимость в Таиланде. По словам коммерческого директора Tranio Елены Милишенковой, спрос среди россиян на недвижимость в Таиланде возрос на 135%, а медианный бюджет повысился на 20%, до 150 тысяч евро.

Общество,Роспотребнадзор,
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