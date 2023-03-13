Власти Индии выступили против однополых браков

Власти Индии не считают, что однополые браки можно признать на законодательном уровне, говорится в заявлении властей для Верховного суда Индии, опубликованном изданием LiveLaw.

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13 марта Верховный суд рассмотрит ряд ходатайств о юридическом признании однополых браков. Власти страны настаивают на том, что декриминализация таких союзов не является основанием для их законодательного признания. По их мнению, только гетеросексуальный брак может быть признан на государственном уровне.

Ранее на Украине предложили разрешить регистрацию однополых «партнерств» военных. Законопроект, предусматривающий возможность для военных официально зарегистрировать однополое «партнерство», направлен в Верховную раду. Об этом заявила депутат украинского парламента от партии «Голос» Инна Совсун.