Мэр Донецка раскрыл особенности жизни в городе

Названа численность населения Донецка, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу города Алексея Кулемзина.

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По его словам, речь идет о 600 тысячах человек, хотя до 2014 года население составляло около миллиона. Мэр отметил, что это условные цифры, так как перепись давно не проводилась. Время от времени численность населения города растет или снижается в связи с ужесточением военных действий или, наоборот, с затишьем.

Кулемзин оценил ситуацию в Донецке как весьма тяжелую, так как украинские Вооруженные силы ведут обстрел практически всех районов. В городе повреждены около 100 предприятий и 150 школ. Киев наносит целенаправленные удары по гражданским объектам.

Жителей города нельзя «мерить обычной линейкой», заявил глава города, рассказывая о тех, кто отказался уезжать, несмотря на тяжелые условия проживания. По его словам, все желающие выехали организованно. Были и те, кто покинул Донецк самостоятельно. Власти организовывали эвакуацию для всех желающих, при этом многие отказывались это делать в силу особого донецкого характера. Кулемзин указал, что в настоящее время все сферы города продолжают работать.