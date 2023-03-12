Минздрав предупредил россиян о рисках переломов и сердечных проблем из-за ухудшения погоды в центральной части РФ. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В сообщении отмечается, что граждане должны быть осторожны, передвигаясь по улицам при сильном гололеде. Особенно это касается пожилых. Для них особенно высок риск падений и переломов.

«Рекомендуется без необходимости не выходить из дома в связи с высокой травмоопасностью», - предупреждает Минздрав.

Если выход на улицу необходим, надо использовать противоскользящие насадки для обуви и острую насадку для трости. Это позволит увеличить сцепление со скользкой поверхностью.

Из-за резких перепадов барометра людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо регулярно измерять давление и принимать назначенные препараты.