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40 минут назад

Минздрав предупредил россиян о рисках для здоровья из-за аномальной погоды

Майк Габриелян

Минздрав предупредил россиян о рисках переломов и сердечных проблем из-за ухудшения погоды в центральной части РФ. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В сообщении отмечается, что граждане должны быть осторожны, передвигаясь по улицам при сильном гололеде. Особенно это касается пожилых. Для них особенно высок риск падений и переломов.

«Рекомендуется без необходимости не выходить из дома в связи с высокой травмоопасностью», - предупреждает Минздрав.

Если выход на улицу необходим, надо использовать противоскользящие насадки для обуви и острую насадку для трости. Это позволит увеличить сцепление со скользкой поверхностью.

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве

Из-за резких перепадов барометра людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо регулярно измерять давление и принимать назначенные препараты.

Ранее москвичам посоветовали не надеяться на скорую весну – март будет четвертым зимним месяцем.

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