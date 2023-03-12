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21 минуту назад

Эксперт перечислил условия непредоставления отпуска при увольнении

Майк Габриелян

Россиянам могут отказать в отпуске, если они не выполнили свои обязанности или не договорились с руководителем заранее о графике отдыха. Об особенностях трудового законодательства рассказал представитель «Авито Работа» Роман Губанов, пишет RT.

Эксперт отметил, что есть несколько причин, когда сотрудник может лишиться отпуска при увольнении.

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Первая - если сотрудник забыл согласовать дату отпуска с руководством, и его не включили в отпускной график. В таком случае глава компании или предприятия вправе сам решить, запретить или разрешить отпуск.

Это произойдет, если в трудовом договоре указано, что сотрудник обязан отработать две недели без отпуска перед увольнением.

Другая весомая причина - увольнение за невыполнение обязанностей. Речь идет о случаях нарушения закона или трудовой дисциплины. Начальник имеет право уволить без предоставления отпуска.

Ранее психологи рассказали, как уволиться с работы грамотно.

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