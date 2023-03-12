Отмену творческого вечера Познера в Москве объяснили

Концертное агентство MSM Group объяснило отмену творческого вечера российского телеведущего и журналиста Владимира Познера в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
По информации агентства, решение об отмене мероприятия было принято еще 15 февраля в связи с логистическими проблемами. Отмечается, что дату нового выступления объявят позже.
Творческий вечер Владимира Познера должен был состояться 8 апреля в Московском международном доме музыки. В ходе встречи журналист должен был поделиться своим мнением по актуальным вопросам современности и ответить на вопросы публики. Об отмене мероприятия стало известно в субботу, 11 марта.
В марте прошлого года Познер рассказал, почему его авторская программа исчезла из сетки вещания Первого канала. По словам телеведущего, причиной выступил тот факт, что Первый канал после начала спецоперации на Украине стал информационным и отказался от развлекательных передач.