Отмену творческого вечера Познера в Москве объяснили

Концертное агентство MSM Group объяснило отмену творческого вечера российского телеведущего и журналиста Владимира Познера в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

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По информации агентства, решение об отмене мероприятия было принято еще 15 февраля в связи с логистическими проблемами. Отмечается, что дату нового выступления объявят позже.

Творческий вечер Владимира Познера должен был состояться 8 апреля в Московском международном доме музыки. В ходе встречи журналист должен был поделиться своим мнением по актуальным вопросам современности и ответить на вопросы публики. Об отмене мероприятия стало известно в субботу, 11 марта.