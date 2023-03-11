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58 минут назад

В подмосковной электричке заметили «Волан-де-Морта»

Мослента

Аниматор в костюме Волан-де-Морта, главного антагониста знаменитой серии романов и фильмов о мальчике Гарри Поттере, предложил свои услуги пассажирам пригородных электричек. Об этом написали в районной группе «Типичные Химки» социальной сети «ВКонтакте».

В подмосковной электричке заметили «Волан-де-Морта»
Фото: страница «Типичные Химки» во «ВКонтакте»страница «Типичные Химки» во «ВКонтакте»

«Сначала заклинатель уток, теперь сам Волан-де-Морт! Кто-нибудь встречал его в электричках на нашем Ленинградском направлении?» — обратились к подписчикам администраторы канала, приложив скрин объявления аниматора в костюме Волан-де-Морта с питоном на шее.

На скрине запечатлено объявление об услуге тематического развлечения: анонсирована поездка на «магическом экспрессе». Стоимость анимации составляет 2,5 тысячи рублей. За эту цену зрители увидят шоу, в которое включены игры, фокусы и эксперименты, а также получат сладости и воду, волшебные палочки и письма.

«Сильно», «Слава Богу, не встречали», «Классно», «Меня бы ветром сдуло сразу же оттуда», «Весело», — отреагировали пользователи сети. Один из фолловеров пошутил, что темный волшебник, вероятно, работает только с платформы 9 и 3/4.

Ранее в подмосковной электричке заметили «разорившегося Скруджа Макдака». В коротком видеоролике селезень спокойно идет по проходу в вагоне. У него на шее висит пластиковая емкость, по всей видимости, предназначенная для сбора денег. Однако пока птице не удалось собрать подаяния.

Общество,Гарри Поттер,
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