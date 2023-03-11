Патриарх Кирилл выступил с призывом по ситуации в Киево-Печерской лавре

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к религиозным лидерам и представителям международных организаций с призывом о недопущении изгнания монахов Украинской православной церкви (УПЦ) из Киево-Печерской лавры и принудительного закрытия монастыря. Об этом сообщили в пресс-службе Московского патриархата в субботу, 11 марта.