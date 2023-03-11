В Астрахани выделили землю под строительство буддийского храма

Земельный участок под строительство буддийского храма в Астрахани выделен буддийской общине калмыков в регионе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Калмыкия Бату Хасиков по итогам визита в Астраханскую область на празднование калмыцкого праздника Цаган Сар.

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"Сегодня поздравил наших астраханских земляков с праздником Цаган Сар и с 30-летием общества "Хальмг"! Также важно отметить, что это прекрасное событие посетил Шаджин-лама Калмыкии, благословивший наши начинания. Есть хорошая новость. Буддийской общине калмыков выделена земля для строительства буддийского храма. С чем поздравляю и благодарю руководителя общины Валентину Улюмджиевну Лиджиеву!" - написал Хасиков, уточнив, что ранее в Астраханской губернии было 24 буддийских хурула.

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Хасиков также поблагодарил руководство Астраханской области во главе с Игорем Бабушкиным за всестороннюю поддержку калмыцкого землячества. Он также добавил, что за значительный вклад в историю, культуру и традиции калмыцкого народа на астраханской земле звание "Почетный гражданин Калмыкии" было присвоено руководителю общества "Хальмг" Николаю Эльдяеву.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, в настоящий момент в регионе проживают более 5 тыс. калмыков, 30 лет действует общественная организация "Астраханское областное общество калмыцкой культуры "Хальмг", а также клуб калмыцкой культуры "Герел". В праздничный день в Астраханской филармонии выступили Калмыцкий государственный ансамбль песни и танца "Тюльпан" и Астраханский государственный ансамбль песни и танца, прошли выставка калмыцкой этнокультуры и мастер-классы.

"Я поздравляю калмыцкий народ со светлым весенним праздником! Пусть Цаган Сар принесет вам и вашим близким счастье, удачу и благополучие!" - написал Бабушкин.