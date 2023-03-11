NY Post: в китайской провинции Ляонин выпал "дождь" из червей

В провинции Ляонин на северо-западе Китая выпал «дождь» из червей. Об этом пишет таблоид New York Post, ссылаясь на информацию из социальных сетей.

В соцсетях было опубликовано видео, показывающее припаркованные автомобили, покрытые червями.

Научный журнал Mother Nature Network предположил, что черви выпали после того, как их унесло сильным ветром. Журнал также отмечает, что такое явление случается после бури.

Еще одна версия предполагает, что черви на самом деле были цветками тополя, которые напоминают извивающихся гусениц.