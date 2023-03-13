В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
34 минуты назад

У каждого пятого лифта в России истек срок службы

Lenta.ruиещё 4

В Ростехнадзоре рассказали, что у каждого пятого лифта в России истек срок службы. Об этом пишет РИА Новости.

У каждого пятого лифта в России истек срок службы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пояснили в ведомстве, на учет в стране поставлены около 496 тысяч лифтов — из них около 100 тысяч (20 процентов) превысили максимальный срок эксплуатации в 25 лет. При этом ежегодно в России появляется до 35 тысяч новых лифтов, уточнили в Ростехнадзоре.

С 1 марта Ростехнадзор назначили уполномоченным органом по контролю за безопасным использованием и содержанием лифтов и эскалаторов. Однако в начале февраля заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева предрекла провал плану по замене подъемного оборудования в России.

По прогнозам парламентария, к 2025 году не удастся обновить половину из нуждающихся в замене лифтов. В основном речь идет о домах, использующих способ накопления спецсчета, но денег на нем недостаточно для этих целей, пояснила Разворотнева. Депутат считает, что регионы не справятся с этой задачей без господдержки — прямого софинансирования программ замены лифтов.

Общество,Ростехнадзор,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий