В Ростехнадзоре рассказали, что у каждого пятого лифта в России истек срок службы. Об этом пишет РИА Новости.

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Как пояснили в ведомстве, на учет в стране поставлены около 496 тысяч лифтов — из них около 100 тысяч (20 процентов) превысили максимальный срок эксплуатации в 25 лет. При этом ежегодно в России появляется до 35 тысяч новых лифтов, уточнили в Ростехнадзоре.

С 1 марта Ростехнадзор назначили уполномоченным органом по контролю за безопасным использованием и содержанием лифтов и эскалаторов. Однако в начале февраля заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева предрекла провал плану по замене подъемного оборудования в России.