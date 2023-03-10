WWF* отреагировал на свое включение в список иноагентов РФ

Всемирный фонд природы заявил о планах оспорить в суде решение Минюста о его включении в список иностранных агентов. Об этом сообщает пресс-служба WWF.

«Мы будем добиваться его пересмотра в судебном порядке. Всемирный фонд природы продолжит защищать редкие виды животных и сохранять природу России, выполняя взятые на себя обязательства. Миссия Фонда — сохранить биологическое разнообразие в гармонии человека и природы», — говорится в сообщении.

В WWF напомнили, что ведут свою деятельность в РФ с 1994 года. На сегодняшний день ее поддерживает более 1,5 миллиона сторонников по всей России.