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47 минут назад

WWF* отреагировал на свое включение в список иноагентов РФ

Елена Прошина

Всемирный фонд природы заявил о планах оспорить в суде решение Минюста о его включении в список иностранных агентов. Об этом сообщает пресс-служба WWF.

WWF* отреагировал на свое включение в список иноагентов РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В фонде назвали решение Минюста «необоснованным».

«Мы будем добиваться его пересмотра в судебном порядке. Всемирный фонд природы продолжит защищать редкие виды животных и сохранять природу России, выполняя взятые на себя обязательства. Миссия Фонда — сохранить биологическое разнообразие в гармонии человека и природы», — говорится в сообщении.

В WWF напомнили, что ведут свою деятельность в РФ с 1994 года. На сегодняшний день ее поддерживает более 1,5 миллиона сторонников по всей России.

*признан иноагентом в РФ

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